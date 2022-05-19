Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of A Perfect Pairing
1 poster
Kinoafisha Films A Perfect Pairing

A Perfect Pairing

A Perfect Pairing 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2022
Online premiere 19 May 2022
World premiere 19 May 2022
MPAA PG
Production DAE Light Media, Front Row Films, Goodwin Talent Agency
Also known as
A Perfect Pairing, Un maridaje perfecto, Un accord parfait, 完美絕配, A tökéletes párosítás, Cặp Đôi Hoàn Hảo, Combinação Perfeita, Dokonalá souhra, Kusursuz Uyum, L'abbinamento perfetto, O alăturare perfectă, Perfekcyjne połączenie, Som to glass vin, Tal para cual, Uma Combinação Perfeita, Untitled Stuart McDonald/Netflix Project, Τέλεια χημεία, Досконале поєднання, Идеальное сочетание, المزيج المثالي, 퍼펙트 페어링, パーフェクト・ペアリング
Director
Stuart McDonald
Cast
Victoria Justice
Victoria Justice
Adam Demos
Adam Demos
Nicholas Braun
Nicholas Braun
Lucy Durack
Craig Horner
Craig Horner
Cast and Crew
Similar films for A Perfect Pairing
Finding You 6.5
Finding You (2021)
A Nice Girl Like You 5.2
A Nice Girl Like You (2020)
The High Note 6.7
The High Note (2020)
The Broken Hearts Gallery 6.3
The Broken Hearts Gallery (2020)
Christmas in the Wild 6.1
Christmas in the Wild (2019)
Can You Keep a Secret? 5.6
Can You Keep a Secret? (2019)
Little Italy 5.7
Little Italy (2018)
Always Woodstock 5.2
Always Woodstock (2014)
Barefoot 5.7
Barefoot (2014)
Catch and Release 6.9
Catch and Release (2006)
Falling Inn Love 5.6
Falling Inn Love (2019)
How to Be Single 6.6
How to Be Single (2016)

Film rating

6.1
Rate 10 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more