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Poster of The Hating Game
7.1
The Hating Game - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Hating Game
7.1

The Hating Game

, 2021
The Hating Game
USA / Comedy, Romantic / 18+
Trailers
Poster of The Hating Game
7.1
The Hating Game - Dubbed trailer
The Hating Game  Dubbed trailer

Cast

Lucy Hale
Lucy Hale
Lucy Hutton
Austin Stowell
Austin Stowell
Joshua Templeman
Corbin Bernsen
Corbin Bernsen
Bexley
Sakina Jaffrey
Sakina Jaffrey
Helen
Brock Yurich
Mack
Damon Daunno
Danny
Yasha Jackson
Julie
Seán Cullen
Anthony
Nance Williamson
Elaine
Shona Tucker
Jeanette
Director Peter Hutchings
Writer Christina Mengert, Sally Thorne
Composer Spencer David Hutchings
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2021
Online premiere 9 December 2021
World premiere 9 December 2021
Release date
27 January 2022 Australia
10 March 2022 Germany
15 September 2022 Greece K12
10 February 2022 Israel
10 December 2021 Italy
6 January 2022 Portugal M/12
17 December 2021 Romania
6 January 2022 Singapore
18 November 2022 Spain
9 December 2021 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $1,550,834
Production BCDF Pictures, Mister Smith Entertainment, Federal Films
Also known as
The Hating Game, Cariño, cuánto te odio, Küss Mich, Mistkerl!, Meilleurs ennemis, Gyűlölök és szeretek, Hra na lásku a nenávisť, Igra ljubavi i mržnje, Igra sovraštva, Mis'khack Ha'Sin'ah, Mržnja puna ljubavi, Nefret Oyunu, Nekenčiu tavęs!, Nesnáším tě, lásko, Neznášam ťa, láska, O Jogo do Amor - Ódio, Odeio-te e Amo-te, Te urăsc, te iubesc, Ti odio, anzi no, ti amo!, Vihkamise mäng, Wredne igraszki, Παιχνίδι μίσους, Мій коханий ворог, Мой любимый враг, Мразя те, обичам те, 黑特冤家, ヘイティング・ゲーム 〜恋とキャリアの必勝法〜, Naida spēle, Amor, com t'odie

Film rating

7.1
Rate 19 votes
6.2 IMDb
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Best Comedies 

Film Trailers

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The Hating Game - Dubbed trailer
The Hating Game Dubbed trailer
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Quotes

Lucy Hutton It's gonna snow.
Joshua Templeman How do you know that?
Lucy Hutton Because it's a thing. I can smell weather.
Joshua Templeman Well, that would make you the lamest X-Man ever.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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