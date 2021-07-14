Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Fear Street Part 3: 1666
Poster of Fear Street Part 3: 1666
Poster of Fear Street Part 3: 1666
Рейтинги
6.8 IMDb Rating: 6.6
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Fear Street Part 3: 1666

Fear Street Part 3: 1666

Fear Street: 1666 18+
Напомним о выходе в прокат
Fear Street Part 3: 1666 - trailer in russian
Fear Street Part 3: 1666  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2021
Online premiere 16 July 2021
World premiere 14 July 2021
MPAA R
Production Netflix, Chernin Entertainment
Also known as
Fear Street: 1666, Fear Street: Part Three - 1666, Fear Street Part 3: 1666, La calle del terror (Parte 3): 1666, A félelem utcája 3. rész: 1666, Fear Street - del 3: 1666, Fear Street - Partie 3: 1666, Fear Street 3, Fear Street Parte 3: 1666, Fear Street Teil 3: 1666, Fear Street, partie 3 : 1666, Fear Street: Del 3: 1666, Hirmu tänav 3, Korku Sokağı 3. Kısım: 1666, La calle del terror - Parte 3: 1666, Phố Fear phần 3: 1666, Rua do Medo - Parte 3: 1666, Rua do Medo: 1666 - Parte 3, Străzile groazei - Partea 3: 1666, Ulica strachu - 3. časť: 1666, Ulica Strachu - część 3: 1666, Ulica straha 3, Ulica straha, 3. dio: 1666., Ulice strachu - 3. část: 1666, Οδός Τρόμου - Μέρος 3: 1666, Вулиця страху. Частина 3: 1666, Вулиця страху. Частина третя: 1666, Улица страха. Часть 3: 1666, شارع الخوف الجزء الثالث: 1666, フィアー・ストリート Part 3: 1666, 恐惧街3, 恐惧街3：1666, 恐懼大街 3：1666, 恐懼大街3：1666
Director
Leigh Janiak
Leigh Janiak
Cast
Gillian Jacobs
Gillian Jacobs
Ashley Zukerman
Ashley Zukerman
Charlene Amoia
Charlene Amoia
Kiana Madeira
Kiana Madeira
Sadie Sink
Sadie Sink
Cast and Crew
Similar films for Fear Street Part 3: 1666
Fear Street Part 1: 1994 6.5
Fear Street Part 1: 1994 (2021)
Initiation 6.1
Initiation (2020)
Freaky 6.6
Freaky (2020)
The Babysitter: Killer Queen 5.5
The Babysitter: Killer Queen (2020)
Nobody Sleeps in the Woods Tonight 4.9
Nobody Sleeps in the Woods Tonight (2020)
The Swarm 5.7
The Swarm (2020)
Scary Stories to Tell in the Dark 6.7
Scary Stories to Tell in the Dark (2019)
Happy Death Day 2U 6.6
Happy Death Day 2U (2019)
Happy Death Day 7.1
Happy Death Day (2017)
The Final Girls 6.5
The Final Girls (2015)
Fear Street Part 2: 1978 6.8
Fear Street Part 2: 1978 (2021)
Honeymoon 5.7
Honeymoon (2014)
Film in Collections
Horror Films About Groups of Friends Horror Films About Groups of Friends

Film rating

6.8
Rate 13 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
'Real' Sarah Fier The truth will come out. Maybe not today, maybe not tomorrow, but it will. The truth shall be your curse. I will shadow you for eternity. i will follow you forever. And everything you take and everyone you harm, you feel the grip of my hand. I will show them what you've done. I will never let you go.
Film Trailers All trailers
Fear Street Part 3: 1666 - trailer in russian
Fear Street Part 3: 1666 Trailer in russian
Fear Street Part 3: 1666 - trailer
Fear Street Part 3: 1666 Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Fear Street Part 3: 1666
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more