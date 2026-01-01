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Poster of Rita
5.3
Kinoafisha Films Rita
5.3

Rita

, 2010
Rita
Russia / Drama / 18+
Poster of Rita
5.3

Cast

Elena Yakovleva
Elena Yakovleva
Sergey Zhigunov
Sergey Zhigunov
Sergey Gazarov
Sergey Gazarov
Yevgeniya Uralova
Yevgeniya Uralova
Roman Makedonskiy
Polina Rakhlenko
Georgiy Tokaev
Luigi Tonet
Director Oleg Fesenko
Writer Olga Shevchenko
Composer Andrei Ktitarev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2010
Production Cinema Art Studio, Magnum
Also known as
Rita, Рита

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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