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5.3
Kinoafisha
Films
Rita
5.3
Rita
, 2010
Rita
Russia / Drama / 18+
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
5.3
Cast
Elena Yakovleva
Sergey Zhigunov
Sergey Gazarov
Yevgeniya Uralova
Roman Makedonskiy
Polina Rakhlenko
Georgiy Tokaev
Luigi Tonet
Director
Oleg Fesenko
Writer
Olga Shevchenko
Composer
Andrei Ktitarev
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 31 minutes
Production year
2010
Production
Cinema Art Studio, Magnum
Also known as
Rita, Рита
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Film rating
5.3
Rate
10
votes
5.4
IMDb
Place in the rating
Best Russian Films
Stills
Showtimes
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