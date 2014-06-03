Menu
Russian
Poster of Joy Ride 3: Road Kill
IMDb Rating: 4.7
Joy Ride 3: Road Kill

Joy Ride 3: Road Kill

Joy Ride 3: Road Kill 18+
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2014
World premiere 3 June 2014
Release date
8 June 2014 China
11 June 2014 France
18 July 2014 Germany
3 June 2014 Netherlands
3 June 2014 Romania 18
29 June 2014 Spain
8 July 2014 Sweden
3 June 2014 USA
MPAA R
Production WT Canada Productions
Also known as
Joy Ride 3: Road Kill, Joy Ride 3: Roadkill, Roadkill 3, Asla Yabancılarla Oynama III: Ölüm Yolu, Con Đường Chết 3, Divlja voznja 3, Frecuencia mortal 3, Jízda do pekel 3, Jízda do pekel III, Joy Ride III, Joy Ride III: Road Kill, JoyRide 3, Kéjutazás 3., Lõbusõit 3, Nunca juegues con extraños 3, Perseguição 3: Correndo Para a Morte, Pote mi milas se xenous 3: Foniki diadromi, Prześladowca 3, Prześladowca III, Radio Killer 3 - La corsa continua, Une virée en enfer 3, Ничего себе поездочка 3, Ничего себе поездочка III, Нічого собі поїздочка 3, Убиец на пътя 3, ロードキラー　デッド・スピード, 致命玩笑3
Director
Declan O'Brien
Cast
Jesse Hutch
Benjamin Hollingsworth
Cast and Crew
4.8
Film Reviews

Weteran Mc 9 November 2024, 00:15
"Ничего себе поездочка 3" - на данный момент крайняя часть трилогии о водителе трейлера - маньяке и психопате по кличке Ржавый гвоздь.
На… Read more…
Киноафиша.инфо 9 November 2024, 18:33
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
Mickey Cole Listen! I'm sorry, sir. So sorry! Please!
Rusty Nail You shouldn't have jacked me up with the cops, Mickey. You got ahead of yourself. That makes me mad.
