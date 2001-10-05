Menu
Kinoafisha Films Joy Ride

Joy Ride

Joy Ride 18+
Synopsis

Three young people on a road trip from Colorado to New Jersey talk to a trucker on their CB radio, then must escape when he turns out to be a psychotic killer.
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2001
Online premiere 26 October 2001
World premiere 5 October 2001
Release date
31 October 2001 Russia 16+
27 December 2001 Brazil
5 October 2001 Canada
10 April 2002 France
27 December 2001 Germany
25 April 2002 Great Britain
6 December 2001 Hungary
31 October 2001 Kazakhstan
27 June 2002 South Korea 19
5 October 2001 USA
31 October 2001 Ukraine
MPAA R
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $36,642,838
Production New Regency Productions, Epsilon Motion Pictures, Bad Robot
Also known as
Joy Ride, Roadkill, Frecuencia mortal, Joyride - Spritztour, 致命玩笑, Asla yabancılarla oynama, Candy Cane, Divlja vožnja, Highway Horror, Joyride, Kamiondžija, Kéjutazás, Lõbusõit, Não Brinques com Estranhos, Never Play with Strangers, Norenje, Nunca juegues con extraños, Paihnidia thanatou, Perseguição, Perseguição: A Estrada da Morte, Pote mi milas se xenous, Protarides sto eglima, Prześladowca, Radio Killer, Road Killer, Smagus pasivažinėjimas, Squelch, Trò Đùa Chết Người, Une virée en enfer, Virée d'enfer, Παιχνίδια θανάτου, Ничего себе поездочка, Нічого собі поїздочка, Убиец на пътя, ロードキラー
Director
John Dahl
John Dahl
Cast
Steve Zahn
Steve Zahn
Paul Walker
Paul Walker
Leelee Sobieski
Leelee Sobieski
Jessica Bowman
Stuart Stone
Film Reviews

Weteran Mc 25 September 2024, 05:15
"Ничего себе поездочка" - культовый американский триллер 2001 года с Полом Уокером в главной роли.
История про двух братьев, чья невинная… Read more…
Киноафиша.инфо 25 September 2024, 19:02
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
Quotes
Rusty Nail [34:11] Apologize.
Fuller Thomas No. Listen, you sick fuck, you pathetic, lonely, walkie-talkie, freak-show motherfucker. You're not getting anything from me. Know why? Because I have something that's more powerful than your psychosis. It's called a volume knob, and the only thing I have to do to make you go away is to turn it counterclockwise. You got that? You copy that?
Rusty Nail You know, Black Sheep, you really ought to get that fixed.
Fuller Thomas Get what fixed?
Rusty Nail Your taillight.
