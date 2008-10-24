Menu
IMDb Rating: 4.9
Kinoafisha Films Vacancy 2: The First Cut

Vacancy 2: The First Cut

Vacancy 2: The First Cut 18+
Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2008
Online premiere 16 February 2009
World premiere 24 October 2008
Release date
5 February 2009 Germany
24 October 2008 Netherlands 18
24 October 2008 USA
MPAA R
Budget $3,000,000
Production Hal Lieberman Company, Stage 6 Films
Also known as
Vacancy 2: The First Cut, Motel 2, Adiexodo 2: I arhi, Boş oda 2: İlk kurgu, Boş Oda II: İlk Kurgu, Elhagyott szoba 2. - Az első vágás, Habitación sin salida 2, Hotel sin salida 2 - El inicio, Hotel sin salida 2: el inicio, Motel 2: Pierwsze cięcie, Motel smrti 2, Motel užasa 2, Motel: The First Cut, Motelul groazei 2: Prima taietura, Nhà Trọ Kinh Hoàng 2, O Motel - Sem Saída, O Motel: Sem Saída, Proste sobe 2, Temos Vagas 2: A Primeira Diária, Vaba tuba 2, Vacancy 2 - L'inizio, Vacant 2: Première Incision, Вакансия на жертву 2: Первый дубль, Вакансія на Жертву 2: Перший Сюжет, वकेंसी 2: द फर्स्ट कट, モーテル2, 針孔旅社2
Cast
Agnes Bruckner
David Moscow
Arjay Smith
Cast and Crew
11 votes
Weteran Mc 22 October 2024, 00:01
"Вакансия на жертву 2" - вторая часть американского триллера с элементами ужасов 2007 года.
Владельцы одного придорожного захолустного… Read more…
