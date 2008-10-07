Menu
Poster of Joy Ride 2: Dead Ahead
5.6 IMDb Rating: 5.1
Kinoafisha Films Joy Ride 2: Dead Ahead

Joy Ride 2: Dead Ahead

Joy Ride: End of the Road 18+
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2008
Online premiere 9 January 2009
World premiere 7 October 2008
Release date
7 October 2008 Russia 16+
23 January 2009 Brazil
2 June 2009 France
23 January 2009 Germany
2 February 2009 Great Britain
7 October 2008 Kazakhstan
7 October 2008 USA
7 October 2008 Ukraine
Budget $5,000,000
Production 20th Century Fox Home Entertainment, JR Canada Productions, Twentieth Century Fox
Also known as
Joy Ride 2: Dead Ahead, Frecuencia mortal 2, Roadkill 2, Ác Mộng Trên Đường 2: Tội Phạm, Asla Yabancılarla Oynama II: Ucunda Ölüm Var, Joy Ride: End of the Road, JoyRide 2 - Dead Ahead, Kéjutazás 2. - Holtsáv, Lõbusõit 2, Não Brinques com Estranhos 2, Nunca juegues con extraños 2, Perseguição 2: O Resgate, Pote mi milas se xenous 2, Prześladowca 2, Radio Killer 2 - Fine della corsa, Road Kill 2: Dead Ahead, Road Killer: Mad Chase, Roadkill 2 - Joy Ride 2, Une virée en enfer 2, Virée d'enfer 2 - Cap sur la mort, Ничего себе поездочка 2, Нічого собі поїздочка 2: Смерть попереду, Убиец на пътя 2, ロードキラー　マッドチェイス, 致命玩笑2
Director
Louis Morneau
Cast
Nick Zano
Nick Zano
Kyle Schmid
Kyle Schmid
Kathryn Kirkpatrick
Rebecca Davis
5.6
Film Reviews

Weteran Mc 30 October 2024, 23:43
"Ничего себе поездочка 2: Смерть впереди" - вторая часть американского триллера с элементами ужасов 2008 года про водителя трейлера по… Read more…
Киноафиша.инфо 31 October 2024, 18:52
Фильм вас впечатлил и это здорово 😉 Спасибо, что поделились!
