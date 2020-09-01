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Poster of Stray Dog
7.8
Kinoafisha Films Stray Dog
7.8

Stray Dog

, 1949
Nora inu
Japan / Thriller, Drama, Crime / 18+
Poster of Stray Dog
7.8

Cast

Toshiro Mifune
Toshiro Mifune
Detective Murakami
Takashi Shimura
Takashi Shimura
Chief Detective Satô
Keiko Awaji
Harumi Namiki
Eiko Miyoshi
Madame Namiki
Noriko Sengoku
Gun Trader's Mistress
Noriko Honma
Woman of Wooden Tub Shop
Reikichi Kawamura
Officer Ichikawa
Eijirō Tōno
Old Man of Wooden Tub Shop
Yasushi Nagata
Investigation Chief Abe
Isao Kimura
Shinjirô Yusa
Director Akira Kurosawa
Writer Ryûzô Kikushima, Akira Kurosawa
Composer Fumio Hayasaka
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 1949
Online premiere 1 September 2020
World premiere 17 October 1949
Release date
17 October 1949 Japan
31 August 1963 USA
Worldwide Gross $47,200
Production Film Art Association, Shintoho Film Distribution Committee, Toho
Also known as
Nora inu, Stray Dog, El perro rabioso, Pas lutalica, Cão Danado, Chien enragé, Benamis šuo, Câinele vagabond, Cane randagio, De zwervende hond, Ein herrenloser Hund, Ein streunender Hund, Kulkukoira, Le chien enragé, Le revolver, O lyssasmenos skylos, Revolveren, Revolvern, Sag-e velgard, Toulavý pes, Veszett kutya, Zbłąkany pies, Бездомно куче, Бездомный пес, Безпритульний пес, 野良犬

Film rating

7.8
Rate 10 votes
7.8 IMDb

Quotes

Police Inspector Nakajima Bad luck either makes a man or destroys him. Are you gonna let it destroy you? Depending how you take it, bad luck can be a big break.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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