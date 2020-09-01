Film details
Country
Japan
Runtime
2 hours 3 minutes
Production year
1949
Online premiere
1 September 2020
World premiere
17 October 1949
Release date
|17 October 1949
|Japan
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|31 August 1963
|USA
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Worldwide Gross
$47,200
Production
Film Art Association, Shintoho Film Distribution Committee, Toho
Also known as
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