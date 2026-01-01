Menu
Poster of The Quiet Duel
7.5 IMDb Rating: 7.3
Kinoafisha Films The Quiet Duel

The Quiet Duel

Shizukanaru kettô 18+
Country Japan
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1949
World premiere 19 March 1949
Release date
19 March 1949 Japan
Production Daiei Studios, Daiei, Film Art Association
Also known as
Shizuka naru kettô, The Quiet Duel, Duelo silencioso, Shizukanaru kettô, The Silent Duel, Tihi dvoboj, A Luta Solitária, Das stumme Duell, Duelul silenţios, El duelo silencioso, Il duello silenzioso, Le duel silencieux, Néma párbaj, Pojedynek w ciszy, Siopili monomahia, Мълчалив двубой, Тихая дуэль, Тихий двобій, 静かなる決闘
Director
Akira Kurosawa
7.5
7.3 IMDb
