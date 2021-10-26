|20 January 1942
|Argentina
|31 December 1941
|Australia
|24 January 1947
|Austria
|26 January 1942
|Brazil
|14 November 1941
|Canada
|14A
|30 June 1948
|Denmark
|11 September 1944
|Finland
|19 May 2004
|France
|1 December 1946
|Germany
|1 December 1941
|Great Britain
|PG
|18 August 2022
|Greece
|14 August 1947
|Hong Kong
|3 October 1945
|Italy
|11 February 1947
|Japan
|25 December 1941
|Mexico
|28 February 1947
|Netherlands
|6 April 1942
|Portugal
|3 May 1971
|Spain
|15 November 1956
|Sweden
|14 November 1941
|USA