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Poster of Suspicion
7.3
Kinoafisha Films Suspicion
7.3

Suspicion

, 1941
Suspicion
USA / Mystery, Thriller, Detective / 18+
Poster of Suspicion
7.3

Synopsis

A shy young heiress marries a charming gentleman, and soon begins to suspect he is planning to murder her.

Cast

Cary Grant
Cary Grant
Johnnie Aysgarth
Joan Fontaine
Joan Fontaine
Lina McLaidlaw
Cedric Hardwicke
General McLaidlaw
Nigel Bruce
Beaky
May Whitty
Mrs. McLaidlaw
Isabel Jeans
Mrs. Newsham
Heather Angel
Ethel - Maid
Auriol Lee
Isobel Sedbusk
Reginald Sheffield
Reggie Wetherby
Leo G. Carroll
Captain Melbeck
Director Alfred Hitchcock
Writer Samson Raphaelson, Joan Harrison, Alma Reville, Anthony Berkeley
Composer Franz Waxman
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1941
World premiere 9 November 1941
Release date
20 January 1942 Argentina
31 December 1941 Australia
24 January 1947 Austria
26 January 1942 Brazil
14 November 1941 Canada 14A
30 June 1948 Denmark
11 September 1944 Finland
19 May 2004 France
1 December 1946 Germany
1 December 1941 Great Britain PG
18 August 2022 Greece
14 August 1947 Hong Kong
3 October 1945 Italy
11 February 1947 Japan
25 December 1941 Mexico
28 February 1947 Netherlands
6 April 1942 Portugal
3 May 1971 Spain
15 November 1956 Sweden
14 November 1941 USA
Budget $1,103,000
Worldwide Gross $19
Production RKO Radio Pictures
Also known as
Suspicion, La sospecha, Sospecha, Soupçons, Sumnja, Suspeita, Verdacht, Подозрение, Argwaan, Before the Fact, Farliga lögner, Gyanakvó szerelem, Hashud, Il sospetto, Illdåd planeras?, Mistanke, Mistanken, Podejrzenie, Podezření, Podozrenie, Sospita, Su'e-zan, Sum, Şüphe, Suspiciune, Vaarallisia valheita, Vermoedens, Υποψίες, Підозра, 断崖, 深閨疑雲, 深闺疑云, Ypopsies

Film rating

7.3
Rate 13 votes
7.2 IMDb
Updated 26 October 2021
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