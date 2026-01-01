Similar films for Chelovek v ramke
Ostrov Animation
1973, USSR
7.0
Lev i byk Comedy, Animation
1983, USSR
6.0
The Story of a One Crime Short, Animation
1962, USSR
7.0
Film Film Film Comedy, Animation, Short
1968, USSR
8.0
Poligon Animation, Sci-Fi, Short
1977, USSR
7.0
Yozhik v tumane Children's
1975, USSR
8.0
Steklyannaya garmonika Children's
1968, USSR
7.0
Daryu tebe zvezdu Animation
1974, USSR
7.0
Toptyzhka Animation
1964, USSR
6.0
Vinni-Pukh idyot v gosti Family, Animation, Short
1971, USSR
8.0
Vinni-Pukh Family, Animation, Short
1969, USSR
8.0
Vinni-Pukh i den zabot Family, Animation, Short
1972, USSR
8.0