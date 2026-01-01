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Poster of Chelovek v ramke
7.1
Kinoafisha Films Chelovek v ramke
7.1

Chelovek v ramke

, 1966
Chelovek v ramke
USSR / Animation / 18+
Poster of Chelovek v ramke
7.1
Director Fyodor Khitruk
Writer Fyodor Khitruk
Composer Boris Shnaper
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1966
World premiere 1 January 1966
Release date
1 January 1966 Russia 0+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Chelovek v ramke, The Man in the Frame, Man in the Frame, Un uomo in cornice, Человек в рамке, El hombre en el cuadro

Cartoon rating

7.1
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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