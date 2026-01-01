Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Vinni-Pukh i den zabot
8.1
Kinoafisha Films Vinni-Pukh i den zabot
8.1

Vinni-Pukh i den zabot

, 1972
Vinni-Pukh i den zabot
USSR / Family, Animation, Short / 18+
Poster of Vinni-Pukh i den zabot
8.1

Cast

Yevgeny Leonov
Yevgeny Leonov
Vinni-Pukh
Iya Savvina
Iya Savvina
Pyatachok
Vladimir Osenev
Narrator
Erast Garin
Erast Garin
Ia
Zinaida Naryshkina
Owl
Director Fyodor Khitruk, Gennadiy Sokolskiy
Writer Boris Zakhoder, Fyodor Khitruk
Composer Moisey Vaynberg
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 19 minutes
Production year 1972
World premiere 1 January 1972
Release date
1 January 1972 Russia
13 July 1972 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Vinni-Pukh i den zabot, Winnie the Pooh and a Busy Day, Winnie-the-Pooh and a Busy Day, Винни Пух и день забот, Karupoeg Puhh ja toimekas päev, Kubuś Puchatek i dzień zmartwień, Mikė Pūkuotukas ir rūpesčių diena, Nalle Puh ja huolen päivä, Вінні-Пух і день турбот

Cartoon rating

8.1
Rate 14 votes
8.2 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Vinni-Pukh i den zabot

Winnie the Pooh
Winnie the Pooh Animation, Family
2011, USA
7.0
Vinni-Pukh
Vinni-Pukh Family, Animation, Short
1969, USSR
8.0
Vinni-Pukh idyot v gosti
Vinni-Pukh idyot v gosti Family, Animation, Short
1971, USSR
8.0
Kanikuly Bonifatsiya
Kanikuly Bonifatsiya Short, Animation, Family
1965, USSR
7.0
Smekh i gore u Bela morya
Smekh i gore u Bela morya Family, Comedy, Animation
1987, USSR
7.0
Novye Bremenskiye
Novye Bremenskiye Comedy, Musical, Animation, Adventure, Family
2000, Russia
4.0
Zima v Prostokvashino
Zima v Prostokvashino Animation, Family
1984, USSR
8.0
Last Year's Snow Was Falling
Last Year's Snow Was Falling Short, Animation
1983, USSR
8.0
Cheburashka idyot v shkolu
Cheburashka idyot v shkolu Animation
1983, USSR
7.0
Zhil-byl pyos
Zhil-byl pyos Short, Comedy, Animation, Family
1982, USSR
8.0
Adventures of Vasya Kurolesov
Adventures of Vasya Kurolesov Short, Animation
1981, USSR
7.0
Kanikuly v Prostokvashino
Kanikuly v Prostokvashino Animation, Children's
1980, USSR
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more