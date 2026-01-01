Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Metamorfoza
6.4
Kinoafisha Films Metamorfoza
6.4

Metamorfoza

, 1978
Metamorfoza
USSR / Animation / 18+
Poster of Metamorfoza
6.4
Director Roman Kachanov
Writer Roman Kachanov
Composer Gennady Gladkov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 6 minutes
Production year 1978
World premiere 1 January 1978
Release date
1 January 1978 Russia 0+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Metamorfoza, Metamorphosis, Метаморфоза, Μεταμόρφωσις

Cartoon rating

6.4
Rate 10 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Metamorfoza

Mama
Mama Animation
1972, USSR
6.0
Cheburashka idyot v shkolu
Cheburashka idyot v shkolu Animation
1983, USSR
7.0
Volshebnoe lekarstvo
Volshebnoe lekarstvo Animation
1982, USSR
6.0
Shapoklyak
Shapoklyak Animation
1974, USSR
7.0
Cheburashka
Cheburashka Animation
1972, USSR
7.0
Pismo
Pismo Animation
1970, USSR
6.0
Plastilinovyy ezhik
Plastilinovyy ezhik Animation
1969, USSR
6.0
Lyagushonok ishchet papu
Lyagushonok ishchet papu Animation
1965, USSR
6.0
Portret
Portret Animation
1965, USSR
6.0
Alyoshiny skazki
Alyoshiny skazki Animation
1964, USSR
5.0
Kak kotyonku postroili dom
Kak kotyonku postroili dom Animation
1963, USSR
6.0
Obida
Obida Animation
1962, USSR
5.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more