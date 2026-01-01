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Poster of Pokhozhdeniya Chichikova: Manilov
6.4
Kinoafisha Films Pokhozhdeniya Chichikova: Manilov
6.4

Pokhozhdeniya Chichikova: Manilov

, 1974
Pokhozhdeniya Chichikova: Manilov
USSR / Animation / 18+
Poster of Pokhozhdeniya Chichikova: Manilov
6.4

Cast

Yuriy Yakovlev
Yuriy Yakovlev
Narrator
Director Boris Stepantsev, Vladimir Danilevich
Writer Nikolay Gogol, Boris Larin, Boris Stepantsev
Composer Nikolay Karetnikov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1974
World premiere 2 January 1974
Release date
2 January 1974 USSR
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Pokhozhdeniya Chichikova: Manilov, The Travels of Chichikov (Manilov), Похождения Чичикова: Манилов, Tsitsikovi seiklused

Cartoon rating

6.4
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
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