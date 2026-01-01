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Poster of Pochemu oslik zaupryamilsya?
5.6
Kinoafisha Films Pochemu oslik zaupryamilsya?
5.6

Pochemu oslik zaupryamilsya?

, 1979
USSR / Animation / 18+
Poster of Pochemu oslik zaupryamilsya?
5.6
Director Boris Stepantsev
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 8 minutes
Production year 1979

Cartoon rating

5.6
Rate 10 votes
Place in the rating
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