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Poster of Raduga
6.6
Kinoafisha Films Raduga
6.6

Raduga

, 1975
Raduga
USSR / Animation / 18+
Poster of Raduga
6.6
Director Vladimir Popov
Writer Garri Bardin
Composer Evgeniy Krylatov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 8 minutes
Production year 1975
World premiere 23 April 1975
Release date
23 April 1975 Russia 0+
23 April 1975 USSR
Also known as
Raduga, Rainbow, Радуга, Веселка

Cartoon rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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