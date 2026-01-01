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Poster of Ty vrag ili drug?
5.8
Kinoafisha Films Ty vrag ili drug?
5.8

Ty vrag ili drug?

, 1972
USSR / Animation / 18+
Poster of Ty vrag ili drug?
5.8
Director Vladimir Popov, Vladimir Pekar
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 9 minutes
Production year 1972

Cartoon rating

5.8
Rate 10 votes
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