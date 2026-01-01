Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Daughter of the Giant
5.5
Kinoafisha Films The Daughter of the Giant
5.5

The Daughter of the Giant

, 2002
The Daughter of the Giant
Russia / Animation / 18+
Poster of The Daughter of the Giant
5.5
Director Natalya Golovanova
Writer Natalya Golovanova
Composer Rezo Chirinashvili
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 8 minutes
Production year 2002
Production Soyuzmultfilm
Also known as
The Daughter of the Giant, Дочь великана

Cartoon rating

5.5
Rate 13 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Daughter of the Giant

Velikan-egoist
Velikan-egoist Animation
1982, USSR
6.0
Zemlyanika pod snegom
Zemlyanika pod snegom Animation
1994, Russia
6.0
Shyol tramvay desyatyy nomer
Shyol tramvay desyatyy nomer Animation
1974, USSR
6.0
Ivanushko
Ivanushko Animation
1991, USSR
4.0
Malchik kak Malchik
Malchik kak Malchik Animation
1986, USSR
6.0
Missis Uksus i mister Uksus
Missis Uksus i mister Uksus Animation
1985, USSR
7.0
Gorshochek kashi
Gorshochek kashi Animation
1984, USSR
7.0
Воспроизведение начнётся<br/> сразу после покупки
Воспроизведение начнётся
сразу после покупки Animation
1981, USSR
6.0
Ognevushka-poskakushka
Ognevushka-poskakushka Animation
1979, USSR
6.0
Zhikharka
Zhikharka Animation
1977, USSR
6.0
Lisa i Medved
Lisa i Medved Animation
1975, USSR
6.0
Kot i Kloun
Kot i Kloun Animation, Short
1988, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more