Poster of The Karate Kid Part II
Poster of The Karate Kid Part II
6.4 IMDb Rating: 6.2
Kinoafisha Films The Karate Kid Part II

The Karate Kid Part II

The Karate Kid Part II 18+
Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 1986
Online premiere 1 January 2018
World premiere 18 June 1986
Release date
31 July 1986 Australia
1 July 1986 Austria
18 June 1986 Denmark 11
17 July 1986 France TP
14 August 1986 Germany
18 June 1986 Great Britain
29 August 1986 Ireland PG
4 September 1986 Italy
25 October 1986 Japan G
8 August 1986 Mexico
24 July 1986 Netherlands
14 August 1986 Portugal
6 August 1986 Spain
8 August 1986 Sweden
18 June 1986 USA
MPAA PG
Budget $12,500,000
Worldwide Gross $115,103,979
Production Columbia Pictures, Jerry Weintraub Productions, Delphi II Productions
Also known as
The Karate Kid Part II, Karate Kid 2, Karate Kid II, Karate Kid II - Entscheidung in Okinawa, Karate Kid II: la historia continúa, Best Kid 2, Besuto kiddo 2, De karate kid deel II, El Karate Kid, parte 2, El Karate Kid, parte 2: El momento de la verdad continúa, El Karate Kid, Parte II, Karaté kid - Le moment de vérité II, Karate Kid : Le Moment de vérité II, Karate Kid 2 - Entscheidung in Okinawa, Karate Kid 2: A Hora da Verdade Continua, Karate Kid II - La storia continua..., Karate Kid II - Mästarprovet, Karate Kid II : Le Moment de vérité, Karate Kid II ...la storia continua., Karate Kid II: Entscheidung in Okinawa, Karate Kid II: La historia continúa..., Karate kid II... kertomus jatkuu, Karate Kid II... La historia continúa, Karate kölyök 2., Karate vaikis 2, Momento da Verdade II, Sannhetens øyeblikk II, The Karate Kid Part 2, Καράτε Κιντ 2, Карате Кид 2, Карате кид II, Каратэ-кид 2, Малыш-каратист 2, Мальчик-каратист 2, Малюк-каратист 2, Парень-каратист 2, द कराटे किड II, ベスト・キッド2, 小子難纏2
Director
John G. Avildsen
John G. Avildsen
Cast
Ralph Macchio
Ralph Macchio
Bruce Malmuth
Eddie Bo Smith Jr.
Martin Kove
Quotes
Daniel You could've killed him, couldn't you?
Mr. Miyagi Hai.
Daniel Well, why didn't you then?
Mr. Miyagi Because, Daniel-san, for person with no forgiveness in heart, living even worse punishment than death.
Stills
