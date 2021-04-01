Menu
Poster of The Next Karate Kid
4.6 IMDb Rating: 4.6
2 posters
Kinoafisha Films The Next Karate Kid

The Next Karate Kid

The Next Karate Kid 18+
Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1994
Online premiere 1 April 2021
World premiere 18 July 1994
Release date
22 September 1994 Australia
12 August 1994 Brazil
11 August 1994 Canada
15 June 1995 Czechia U
3 August 1994 France
17 June 1996 Germany
18 July 1994 Great Britain
9 September 1994 Italy
28 August 2001 Mexico
16 December 1994 Portugal
5 August 1994 Spain
12 August 1994 USA
MPAA PG
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $15,876,353
Production Columbia Pictures, Jerry Weintraub Productions
Also known as
The Next Karate Kid, Karate Kid 4, El Karate Kid 4: la nueva aventura, Karate Kid 4: La nueva misión, Az új karate kölyök, Best Kid 4, Besuto kiddo 4, Den neste Karate Kid, El nuevo Karate Kid, Järgmine Karate Kid, Karate Kid - A Nova Aventura, Karate Kid - Mästarens nya elev, Karatê Kid 4 - A Nova Aventura, Karate Kid 4 - Die nächste Generation, Karate Kid 4: La nueva aventura, Karate Kid 4: Mistrz i uczennica, Karate Kid IV: Mistrz i uczennica, Karate Kid saa seuraajan, Karate kid: I nea genia, Karateci Çocuk 4: Yeni Nesil, Le nouveau Karaté Kid, Miss Karaté Kid, Naujoji karate legenda, Nový Karate Kid, The Karate Kid Part IV, Un Alt Karate Kid, Καράτε κιντ: Η νέα γενιά, Карате кид 4, Малюк-каратист 4, Парень-каратист 4, Следващото карате хлапе, ベスト・キッド4, 新小子難纏
Director
Christopher Cain
Cast
Pat Morita
Hilary Swank
Hilary Swank
Michael Ironside
Michael Ironside
Constance Towers
Cast and Crew
