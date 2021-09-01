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Poster of Cool Runnings
7.0
Kinoafisha Films Cool Runnings
7.0

Cool Runnings

, 1993
Cool Runnings
USA / Adventure, Comedy / 18+
Poster of Cool Runnings
7.0

Synopsis

When a Jamaican sprinter is disqualified from the Olympic Games, he enlists the help of a dishonored coach to start the first Jamaican Bobsled Team.

Cast

Léon
Derice Bannock
Doug E. Doug
Sanka Coffie
Rawle D. Lewis
Junior Bevil
Malik Yoba
Malik Yoba
Yul Brenner
John Candy
John Candy
Irv
Raymond J. Barry
Kurt Hemphill
Peter Outerbridge
Josef Grool
Paul Coeur
Roger
Larry Gilman
Larry
Charles Hyatt
Whitby Bevil, Sr.
Director Jon Turteltaub
Writer Michael Ritchie, Lynn Siefert, Tommy Swerdlow, Michael Goldberg
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1993
World premiere 1 October 1993
Release date
1 October 1993 Russia 16+
3 March 1994 Australia
3 May 1994 Brazil
24 March 1994 Czechia
13 April 1994 France
9 February 1994 Germany
25 February 1994 Great Britain
25 February 1994 Ireland G
19 February 1994 Japan
1 October 1993 Kazakhstan
14 April 1994 Netherlands
1 October 1993 Romania AP
5 February 1994 South Korea
9 February 1994 Spain 7
1 October 1993 USA
1 October 1993 Ukraine
MPAA PG
Budget $14,000,000
Worldwide Gross $154,856,263
Production Walt Disney Pictures, DiNovi Pictures
Also known as
Cool Runnings, Jamaica bajo cero, Jamaica Abaixo de Zero, Kokosy na snehu, Af banen, Apo pou pame gia hioni?, Blue Maaga, Bobbgänget, Chạy Đua, Cool Runnings - Dabei sein ist alles, Cool Runnings - Quattro sottozero, Cu sania pe nisip, Elegidos para el triunfo, Gero vėjo, Hladni trkači, Jég veled!, Kalde rumper, Kelkkajengi, Ledena staza, Ledena steza, Les apprentis champions, Pame... hioni?, Rasta Rockett, Reggae na lodzie, Üşütük Popolar, Πάμε ...χιόνι?, Круті віражі, Крутые виражи, Леден болид, クール・ランニング, 癲瘋總動員, Χαλαροί Δρομείς, 쿨 러닝, 쿨러닝, Rasta Rocket

Film rating

7.0
Rate 10 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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