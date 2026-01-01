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Poster of Bocman i popugay № 2
5.9
Kinoafisha Films Bocman i popugay № 2
5.9

Bocman i popugay № 2

, 1982
USSR / Animation / 18+
Poster of Bocman i popugay № 2
5.9

Cast

Roman Filippov
Roman Filippov
Efim Katsirov
Olga Gromova
Anatoliy Barantsev
Sergey Filippov
Sergey Filippov
Elena Sanaeva
Elena Sanaeva
Yuriy Volyntsev
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
Director Mikhail Kamenetskiy
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 10 minutes
Production year 1982

Cartoon rating

5.9
Rate 10 votes
Place in the rating
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