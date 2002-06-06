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Poster of Tycoon
6.9
Kinoafisha Films Tycoon
6.9

Tycoon

, 2002
Oligarkh
Russia / Drama, Crime / 18+
Poster of Tycoon
6.9

Cast

Vladimir Mashkov
Vladimir Mashkov
Platon Makovskiy
Marat Basharov
Marat Basharov
Aleksandr Baluev
Aleksandr Baluev
Koretskiy
Mikhail Vasserbaum
Mark
Mariya Mironova
Mariya Mironova
Mariya
Andrey Krasko
Andrey Krasko
Shmakov
Levan Uchaneishvili
Larri
Sergey Yushkevich
Sergey Yushkevich
Viktor
Aleksandr Samoylenko
Aleksandr Samoylenko
Musa
Natalya Kolyakanova
Natalya Kolyakanova
Nina
Vladimir Gusev
Lomov
Director Pavel Lungin
Writer Aleksandr Borodyanskiy, Yuliy Dubov, Pavel Lungin
Composer Leonid Desyatnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 3 minutes
Production year 2002
World premiere 6 June 2002
Release date
6 June 2002 Russia 16+
24 October 2002 Israel
11 November 2002 USA
MPAA R
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $1,086,121
Production ARTE, Arte France Cinéma, CTB Film Company
Also known as
Oligarkh, Tycoon, Oligarh, Олигарх, A kiskirály, Ein neuer Russe, Oligarch, Oligarcha, Oligarchas, Tajkun, Tycoon: A New Russian, Un nouveau Russe

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
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