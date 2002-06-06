Cast
Levan Uchaneishvili
Larri
Cast and Crew
Composer
Leonid Desyatnikov
Film details
Country
Russia
Runtime
2 hours 3 minutes
Production year
2002
World premiere
6 June 2002
Release date
|6 June 2002
|Russia
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|16+
|24 October 2002
|Israel
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|11 November 2002
|USA
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MPAA
R
Budget
$5,000,000
Worldwide Gross
$1,086,121
Production
ARTE, Arte France Cinéma, CTB Film Company
Also known as
Oligarkh, Tycoon, Oligarh, Олигарх, A kiskirály, Ein neuer Russe, Oligarch, Oligarcha, Oligarchas, Tajkun, Tycoon: A New Russian, Un nouveau Russe