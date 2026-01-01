Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Kak shchenok uchilsya plavat
6.1
Kinoafisha Films Kak shchenok uchilsya plavat
6.1

Kak shchenok uchilsya plavat

, 1984
Kak shchenok uchilsya plavat
USSR / Animation / 18+
Poster of Kak shchenok uchilsya plavat
6.1

Cast

Olga Gromova
Maria Vinogradova
Yevgeny Vesnik
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Director Vladimir Danilevich
Writer Eduard Shim
Composer Evgeniy Botyarov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 7 minutes
Production year 1984
World premiere 23 April 1984
Release date
23 April 1984 Russia
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Kak shchenok uchilsya plavat, How the Puppy Was Taught to Swim, Как щенок учился плавать

Cartoon rating

6.1
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Kak shchenok uchilsya plavat

Shchenok i staraya tapochka
Shchenok i staraya tapochka Animation
1987, USSR
6.0
Porosyonok v kolyuchey shubke
Porosyonok v kolyuchey shubke Animation
1981, USSR
6.0
Prishelets v kapuste
Prishelets v kapuste Animation
1989, USSR
6.0
Slonyonok poshyol uchitsya
Slonyonok poshyol uchitsya Animation
1984, USSR
6.0
Myshonok i krasnoe solnyshko
Myshonok i krasnoe solnyshko Animation
1986, USSR
6.0
Ryzhaya koshka
Ryzhaya koshka Animation
1985, USSR
5.0
Khvastliviy myshonok
Khvastliviy myshonok Animation
1983, USSR
6.0
Vanusha i kosmicheskiy pirat
Vanusha i kosmicheskiy pirat Animation
1991, USSR
5.0
Kak eto sluchilos
Kak eto sluchilos Animation
1973, USSR
6.0
Tri pingvina
Tri pingvina Animation
1961, USSR
5.0
Prishelets Vanusha
Prishelets Vanusha Animation
1990, USSR
6.0
Sharik-fonarik
Sharik-fonarik Animation
1980, USSR
0.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more