Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Porosyonok v kolyuchey shubke
6.1
Kinoafisha Films Porosyonok v kolyuchey shubke
6.1

Porosyonok v kolyuchey shubke

, 1981
Porosyonok v kolyuchey shubke
USSR / Animation / 18+
Poster of Porosyonok v kolyuchey shubke
6.1

Cast

Viktor Khokhryakov
Narrator
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
The Hedgehog
Natalya Chenchik
The Snowflake
Director Vladimir Danilevich
Writer Sergei Kozlov
Composer Evgeniy Botyarov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 9 minutes
Production year 1981
World premiere 8 February 1981
Release date
8 February 1981 Russia 6+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Porosyonok v kolyuchey shubke, Piglet in the Prickly Coat, Okaskasukaga põrsas, Поросёнок в колючей шубке

Cartoon rating

6.1
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Porosyonok v kolyuchey shubke

Vanusha i kosmicheskiy pirat
Vanusha i kosmicheskiy pirat Animation
1991, USSR
5.0
Prishelets v kapuste
Prishelets v kapuste Animation
1989, USSR
6.0
Kak shchenok uchilsya plavat
Kak shchenok uchilsya plavat Animation
1984, USSR
6.0
Ryzhaya koshka
Ryzhaya koshka Animation
1985, USSR
5.0
Prishelets Vanusha
Prishelets Vanusha Animation
1990, USSR
6.0
Khvastliviy myshonok
Khvastliviy myshonok Animation
1983, USSR
6.0
Shchenok i staraya tapochka
Shchenok i staraya tapochka Animation
1987, USSR
6.0
Myshonok i krasnoe solnyshko
Myshonok i krasnoe solnyshko Animation
1986, USSR
6.0
Vanusha i velikan
Vanusha i velikan Animation
1993, Russia
5.0
V pryč na trpaslíci
V pryč na trpaslíci Animation
1975, USSR
6.0
Sharik-fonarik
Sharik-fonarik Animation
1980, USSR
0.0
Belaya shkurka
Belaya shkurka Animation
1968, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more