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Poster of Zdravstvuyte Vam!
4.5
Kinoafisha Films Zdravstvuyte Vam!
4.5

Zdravstvuyte Vam!

, 2007
Russia / Romantic / 18+
Poster of Zdravstvuyte Vam!
4.5

Cast

Vladimir Shevelkov
Vladimir Shevelkov
Anatoly Lobotsky
Anatoly Lobotsky
Tatyana Kolganova
Tatyana Kolganova
Yuriy Mazhuga
Valeriy Legin
Georgiy Morozyuk
Director Vladimir Krainev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2007

Film rating

4.5
Rate 10 votes
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