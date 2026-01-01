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Poster of Letuchiy gollandets
5.1
Kinoafisha Films Letuchiy gollandets
5.1

Letuchiy gollandets

, 1991
Letuchiy gollandets
USSR / Adventure, Comedy / 18+
Poster of Letuchiy gollandets
5.1

Cast

Valentina Talyzina
Valentina Talyzina
Serafima
Vladimir Kashpur
Vladimir Kashpur
Zakharkin
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Shura Frolova
Viktor Bortsov
Kooperator
Sergey Sazontyev
Senya
Anatoliy Kalmykov
Barmen
Georgiy Martirosyan
Georgiy Martirosyan
Shveytsar
Sergey Artsibashev
Sergey Artsibashev
Lyudmila Zaytseva
Lyudmila Zaytseva
Marsevna
Anatoly Kuznetsov
Anatoly Kuznetsov
Matvey Fomich
Aleksandr Kondrashov
Inkassator
Director Viktor Kuznetsov
Writer Vladimir Vardunas
Composer Aleksandr Babayev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1991
World premiere 23 September 1991
Release date
24 September 1991 Russia 0+
23 September 1991 USSR
Production Fora Film, Yalta-Film
Also known as
Letuchiy gollandets, Летучий голландец

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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