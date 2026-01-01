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Poster of Tren bren
5.3
Kinoafisha Films Tren bren
5.3

Tren bren

, 1993
Tren bren
Ukraine / Family, Drama / 18+
Poster of Tren bren
5.3

Cast

Liya Akhedzhakova
Liya Akhedzhakova
Anna Samokhina
Anna Samokhina
Aleksandr Berda
Valery Ivchenko
Evgeniy Leonov-Gladyshev
Evgeniy Leonov-Gladyshev
Lev Perfilov
Gennady Vysotsky
Anton Nikolsko-Rzhevsky
Lyusena Ovchinnikova
Lyusena Ovchinnikova
Natalya Sedykh
Director Radomir Vasilevsky
Writer Radij Pogodin
Composer Viktor Vlasov
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1993
Also known as
Tren bren, Трень-брень

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.2 IMDb
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