Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Marina Orel
Marina Orel Marina Orel
Kinoafisha Persons Marina Orel

Marina Orel

Marina Orel

Date of Birth
3 December 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Russia 88 6.5
Russia 88 (2009)
Laskovyy may 6.5
Laskovyy may (2009)
Pokhititeli knig 6.1
Pokhititeli knig (2003)

Filmography

Genre
Year
Salam Maskva
Salam Maskva
Drama, Crime 2016, Russia
Gop-Stop 4.1
Gop-Stop Gop-Stop
Comedy 2010, Russia
Watch trailer
Russia 88 6.5
Russia 88 Rossiya 88
Drama 2009, Russia
Watch trailer
Laskovyy may 6.5
Laskovyy may Laskovyy may
Drama, Musical 2009, Russia
Watch trailer
Koshachiy vals 4.8
Koshachiy vals Koshachiy vals
Comedy 2006, Russia
Pokhititeli knig 6.1
Pokhititeli knig Pokhititeli knig
Drama 2003, Russia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more