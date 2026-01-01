Menu
Marina Orel
Marina Orel
Date of Birth
3 December 1979
Age
46 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
6.5
Russia 88
(2009)
6.5
Laskovyy may
(2009)
6.1
Pokhititeli knig
(2003)
Filmography
Genre
All
Comedy
Crime
Drama
Musical
Year
All
2016
2010
2009
2006
2003
All
6
Films
5
TV Shows
1
Actress
6
Writer
1
Salam Maskva
Drama, Crime
2016, Russia
4.1
Gop-Stop
Gop-Stop
Comedy
2010, Russia
Watch trailer
6.5
Russia 88
Rossiya 88
Drama
2009, Russia
Watch trailer
6.5
Laskovyy may
Laskovyy may
Drama, Musical
2009, Russia
Watch trailer
4.8
Koshachiy vals
Koshachiy vals
Comedy
2006, Russia
6.1
Pokhititeli knig
Pokhititeli knig
Drama
2003, Russia
