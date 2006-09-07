Menu
Russian
Poster of Fido
6.6 IMDb Rating: 6.7
Fido

Fido

Fido 18+
Country Canada
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2006
Online premiere 10 September 2021
World premiere 7 September 2006
Release date
7 September 2006 Canada
1 August 2007 France
17 January 2008 Germany
27 October 2007 Japan
15 June 2007 USA
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $426,224
Production Lionsgate, Anagram Pictures, Astral Media
Also known as
Fido, Mi mascota es un zombie, Fido - Gute Tote sind schwer zu finden, Fido - Hasznos a zombi a háznál, Fido - O Mascote, Fido - Zombie de Estimação, Un zombi pentru fiecare, Zombino, Zonbîno, Ένα ζόμπι ανάμεσά μας, Зомби по имени Фидо, Мій лагідний та ніжний зомбі, Файдо, ゾンビーノ
Director
Andrew Currie
Cast
K'Sun Ray
Billy Connolly
Billy Connolly
Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss
Tim Blake Nelson
Tim Blake Nelson
6.6
6.7 IMDb
