The Zombie Diaries, Zombie Diaries, Journal d'un Zombie, Agria zombi, Dnevnici živih mrtvaca, Escape from Living Dead, Esukepu furomu Ribingudetsudo, Les chroniques de zombies, Os Diários dos Mortos-Vivos, Zumbis: Os Mensageiros do Apocalipse, Дневники зомби, エスケイプ・フロム・リビングデッド, Zumbis Mensageiros do Apocalipse, The Zombie Diaries 1, Zumbis, Дневники зомбиP
Film rating
4.0
Rate15 votes
4IMDb
Stills
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.