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Poster of The Zombie Diaries
4.0
Kinoafisha Films The Zombie Diaries
4.0

The Zombie Diaries

, 2006
The Zombie Diaries
Great Britain / Horror / 18+
Poster of The Zombie Diaries
4.0

Cast

Russell Jones
Craig Stovin
Andy
Jonnie Hurn
James Fisher
Anna Bleyds
Imogen Church
Kyle Sparks
Creature
Alison Mollon
Elizabeth
Viktoriya Nolder
Scott Ainslie
Sgt. 'Jim' McCulloch
Toby Bowman
Cpl. 'Jez' Nicholson
Victoria Summer
Leeann
Director Michael Bartlett, Kevin Gates
Writer Kevin Gates, Michael G. Bartlett
Composer Stephen Hoper
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2006
World premiere 29 October 2006
Release date
29 October 2006 Russia Вест 16+
29 October 2006 Great Britain
29 October 2006 Kazakhstan
18 November 2008 USA
29 October 2006 Ukraine
MPAA R
Budget 8,100 GBP
Production Bleeding Edge Films, Off World Films
Also known as
The Zombie Diaries, Zombie Diaries, Journal d'un Zombie, Agria zombi, Dnevnici živih mrtvaca, Escape from Living Dead, Esukepu furomu Ribingudetsudo, Les chroniques de zombies, Os Diários dos Mortos-Vivos, Zumbis: Os Mensageiros do Apocalipse, Дневники зомби, エスケイプ・フロム・リビングデッド, Zumbis Mensageiros do Apocalipse, The Zombie Diaries 1, Zumbis, Дневники зомбиP

Film rating

4.0
Rate 15 votes
4 IMDb
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