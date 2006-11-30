Menu
Aurora

Aurora

Aurora 18+
Country Russia / Ukraine
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2006
World premiere 30 November 2006
Release date
30 November 2006 Russia Парадиз
30 November 2006 Belarus
30 November 2006 Kazakhstan
12 December 2006 USA
30 November 2006 Ukraine
Worldwide Gross $295,772
Production Studio Bayrak
Also known as
Avrora, Aurora, Аврора
Director
Oksana Bayrak
Cast
Dmitry Kharatyan
Dmitry Kharatyan
Eric Roberts
Eric Roberts
Anastasiia Ziurkalova
Alla Maslennikova
Alla Maslennikova
Cast and Crew
Similar films for Aurora
Ya ne vernus 6.2
Ya ne vernus (2013)
Cinderella from the Paradise Island 0.0
Cinderella from the Paradise Island (2009)
Mirage 3.7
Mirage (2008)
Kardiogramma lyubvi 4.3
Kardiogramma lyubvi (2008)
Women's Intuition 2 5.4
Women's Intuition 2 (2005)
Cruise, or a Divorce Trip 5.0
Cruise, or a Divorce Trip (1991)
Lera 4.2
Lera (2007)
IRL 5.5
IRL (2019)
The Wayshower 3.1
The Wayshower (2011)
Kanikuly lyubvi 3.8
Kanikuly lyubvi (2008)
Moy princ 5.6
Moy princ (2006)
Krizis srednego vozrasta 6.2
Krizis srednego vozrasta (1997)

5.9
6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Ukrain 2 April 2015, 12:51
Всем привет!

Оксана Байрак снимает чувтвенные фильмы, немного сказочные, даже иногда бональные..но начинаешь смотреть и уже там... в сюжете...переживаешь и задумывашься..!
SKY 13 December 2016, 19:48
Рекомендуешь? 😀
