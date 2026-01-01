Marina Kudelinskaya

Menu
Kinoafisha
Date of Birth
26 November 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress
Popular Films
7.7
Tatyanina noch
(2014)
7.6
Vyiti Iz Gruppy
(2020)
7.3
Lyubka
(2009)
Filmography
21
Actress
31
Pomogi sebe sama
Romantic, Drama
2026, Russia
Borodatyj nyan
Romantic
2024, Russia
Blondinka i bryunetka
Romantic
2023, Russia
Ty v moem serdce
Romantic
2023, Russia
Holodnoe blyudo
Romantic
2023, Russia
Biznes Krokodila Genadiya
Comedy
2022, Russia
2
Biznes po-russki
Biznes po-russki
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
Krasota nebesnaya
Romantic
2021, Russia
6.4
Kontrakt na schaste
Drama, Romantic
2021, Russia
Zolotaya krov
Detective
2021, Russia
Venec tvoreniya
Drama, Romantic
2020, Russia
Ot pechali do radosti
Comedy
2020, Russia
Chernaya lestnica
Detective, Thriller, Drama
2020, Russia
7.6
Vyiti Iz Gruppy
Vyiti Iz Gruppy
Drama, Action
2020, Russia
Watch trailer
V otrazhenii tebya
Romantic
2019, Russia
Lyubov po prikazu
Romantic
2018, Russia
4.2
Osenyu 41-go
Osenyu 41-go
War, Adventure
2016, Russia
Watch trailer
7.7
Tatyanina noch
Drama
2014, Russia
6.4
Smile of a Mockingbird
Romantic, Detective
2014, Russia
5.1
Spiral
Spiral
Thriller, Action
2014, Russia
Watch trailer
4.6
Usloviya kontrakta
Romantic
2011, Russia
6.6
Brak po zaveschaniyu
Drama, Romantic
2010, Russia
2
A mama luchshe!
A mama luchshe!
Romantic, Comedy
2010, Russia
Watch trailer
6.6
Kogda my byli schastlivy
Drama
2009, Russia
Show more
