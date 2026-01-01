Menu
Marina Kudelinskaya
Marina Kudelinskaya Marina Kudelinskaya
Marina Kudelinskaya

Marina Kudelinskaya

Marina Kudelinskaya

Date of Birth
26 November 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Tatyanina noch 7.7
Tatyanina noch (2014)
Vyiti Iz Gruppy 7.6
Vyiti Iz Gruppy (2020)
Lyubka 7.3
Lyubka (2009)

Filmography

Genre
Year
Pomogi sebe sama
Pomogi sebe sama
Romantic, Drama 2026, Russia
Borodatyj nyan
Borodatyj nyan
Romantic 2024, Russia
Blondinka i bryunetka
Blondinka i bryunetka
Romantic 2023, Russia
Ty v moem serdce
Ty v moem serdce
Romantic 2023, Russia
Holodnoe blyudo
Holodnoe blyudo
Romantic 2023, Russia
Biznes Krokodila Genadiya
Biznes Krokodila Genadiya
Comedy 2022, Russia
Biznes po-russki 2
Biznes po-russki Biznes po-russki
Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Krasota nebesnaya
Krasota nebesnaya
Romantic 2021, Russia
Kontrakt na schaste 6.4
Kontrakt na schaste
Drama, Romantic 2021, Russia
Zolotaya krov
Zolotaya krov
Detective 2021, Russia
Venec tvoreniya
Venec tvoreniya
Drama, Romantic 2020, Russia
Ot pechali do radosti
Ot pechali do radosti
Comedy 2020, Russia
Chernaya lestnica
Chernaya lestnica
Detective, Thriller, Drama 2020, Russia
Vyiti Iz Gruppy 7.6
Vyiti Iz Gruppy Vyiti Iz Gruppy
Drama, Action 2020, Russia
Watch trailer
V otrazhenii tebya
V otrazhenii tebya
Romantic 2019, Russia
Lyubov po prikazu
Lyubov po prikazu
Romantic 2018, Russia
Osenyu 41-go 4.2
Osenyu 41-go Osenyu 41-go
War, Adventure 2016, Russia
Watch trailer
Tatyanina noch 7.7
Tatyanina noch
Drama 2014, Russia
Smile of a Mockingbird 6.4
Smile of a Mockingbird
Romantic, Detective 2014, Russia
Spiral 5.1
Spiral Spiral
Thriller, Action 2014, Russia
Watch trailer
Usloviya kontrakta 4.6
Usloviya kontrakta
Romantic 2011, Russia
Brak po zaveschaniyu 6.6
Brak po zaveschaniyu
Drama, Romantic 2010, Russia
A mama luchshe! 2
A mama luchshe! A mama luchshe!
Romantic, Comedy 2010, Russia
Watch trailer
Kogda my byli schastlivy 6.6
Kogda my byli schastlivy
Drama 2009, Russia
Show more
