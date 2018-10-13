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Poster of Ether
5.9
Kinoafisha Films Ether
5.9

Ether

, 2018
Eter
Poland, Ukraine, Lithuania, Hungary, Italy / Thriller, Drama, History / 18+
Poster of Ether
5.9

Cast

Jacek Poniedziałek
Doctor
Zsolt László
District Magistrate
Andrzej Chyra
Andrzej Chyra
Commander
Ostap Vakulyuk
Taras
Maria Ryaboshapka
Malgorzata
Stanislav Kolokolnikov
Fake Priest
Małgorzata Pritulak
Matylda
Rafal Mohr
Rafal Mohr
First Officer
Victoria Zinny
Lady
Remo Girone
Remo Girone
Old Priest
Director Krzysztof Zanussi
Writer Krzysztof Zanussi
Cast and Crew

Film details

Country Poland / Ukraine / Lithuania / Hungary / Italy
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 2018
Online premiere 30 November 2018
World premiere 13 October 2018
Release date
30 November 2018 Poland
21 February 2019 Ukraine
Worldwide Gross $24,203
Production BKS Media, Revolver Film, Bielle Re
Also known as
Eter, Éter, Ether, Eteris, Ефір, Эфир

Film rating

5.9
Rate 12 votes
5.9 IMDb
Updated 29 April 2025
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