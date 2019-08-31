Menu
Russian
Poster of Ema
6.4 IMDb Rating: 6.7
Kinoafisha Films Ema

Ema

Ema 18+
Ema - trailer in russian
Country Chile
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2019
Online premiere 26 September 2019
World premiere 31 August 2019
Release date
20 February 2020 Russia Экспонента 16+
12 August 2021 Brazil
26 September 2019 Chile
26 September 2019 Finland K-18
2 September 2020 France
22 October 2020 Germany
20 February 2020 Greece
30 July 2020 Hungary
14 February 2020 Lithuania N-13
16 January 2020 Spain
26 September 2019 Sweden 15
20 December 2019 Turkey
MPAA R
Worldwide Gross $371,005
Production Fabula
Also known as
Ema, Ema - Sie spielt mit dem Feuer, Ema y Gastón, Έμα, Эма: Танец страсти, エマ、愛の罠, 焚心愛瑪, 關於艾瑪
Director
Pablo Larrain
Pablo Larrain
Cast
Gael García Bernal
Gael García Bernal
Mariana Di Girolamo
Mariana Di Girolamo
Santiago Cabrera
Santiago Cabrera
Mariana Loyola
Mariana Loyola
Similar films for Ema
Tony Manero 6.8
Tony Manero (2008)
No 7.1
No (2012)
Happening 6.5
Happening (2021)
Petite Maman 7.2
Petite Maman (2021)
Titane 6.2
Titane (2021)
Bergman Island 6.1
Bergman Island (2021)
Shiva Baby 7.1
Shiva Baby (2020)
Undine 6.5
Undine (2020)
Neruda 6.9
Neruda (2016)
Mother 6.3
Mother (2016)
My Love, Don't Cross That River 7.9
My Love, Don't Cross That River (2014)
Play (2005)
Film in Collections
Films about Children Films about Children

6.4
6.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

elenweb 24 February 2020, 13:18
Это один из тех фильмов, о которых думаешь после сеанса ещё несколько дней. От него стойкое послевкусие , когда хочется слушать главную песню снова и… Read more…
Ульяна Баженова 27 February 2020, 14:28
Фильм не понравился, от слова совсем
Про сюжет все поняли - его нет.
Ждала хороших танцев. То же не увидела
Сюр и много секса
Единственное,… Read more…
Quotes
Ema I'm going to horrify you.
Aníbal Horrify me?
Ema When you know what I'm doing, and why. You will be horrified.
Aníbal Why wait? Scare me now.
Ema - trailer in russian
