Andrey Kolpin
Kinoafisha
Persons
Andrey Kolpin
Andrey Kolpin
Date of Birth
5 February 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Aquarius
Popular Films
6.4
Koshchey: Nachalo
(2021)
6.3
Fiksiki: Bolshoy sekret
(2017)
5.8
Zabytoye chudo
(2022)
Filmography
Genre
All
Adventure
Animation
Children's
Comedy
Family
Fantasy
Year
All
2023
2022
2021
2018
2017
2016
2010
2007
2004
All
12
Films
7
TV Shows
5
Director
12
Zabytoe chudo
Adventure, Children's, Fantasy
2023, Russia
Kot Basik
Children's, Family
2022, Russia
5.8
Zabytoye chudo
Zabytoye chudo
Animation, Family, Adventure
2022, Russia
Watch trailer
6.4
Koshchey: Nachalo
Koshchey. Nachalo
Animation, Adventure, Family
2021, Russia
Watch trailer
3.6
MULT v kino. Vypusk # 80
MULT v kino. Vypusk # 80
Animation, Children's, Family
2018, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 81
MULT v kino. Vypusk # 81
Animation, Children's
2018, Russia
Watch trailer
MULT v kino. Vypusk # 82
MULT v kino. Vypusk # 82
Animation, Children's, Family
2018, Russia
Watch trailer
6.3
Fiksiki: Bolshoy sekret
Fiksiki: Bolshoy sekret
Animation, Children's, Family, Adventure
2017, Russia
Watch trailer
Skazochnyj patrul
Children's, Fantasy
2016, Russia
Fiksiki
Children's, Adventure
2010, Russia
5.8
Voyna mirov
Children's, Animation
2007, Russia
Smeshariki
Family, Comedy
2004, Russia
