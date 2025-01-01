Menu
Andrey Kolpin
Andrey Kolpin
Date of Birth
5 February 1964
Age
61 years old
Zodiac sign
Aquarius

Popular Films

Koshchey: Nachalo 6.4
Koshchey: Nachalo (2021)
Fiksiki: Bolshoy sekret 6.3
Fiksiki: Bolshoy sekret (2017)
Zabytoye chudo 5.8
Zabytoye chudo (2022)

Filmography

Genre
Year
All 12 Films 7 TV Shows 5 Director 12
Zabytoe chudo
Zabytoe chudo
Adventure, Children's, Fantasy 2023, Russia
Kot Basik
Kot Basik
Children's, Family 2022, Russia
Zabytoye chudo 5.8
Zabytoye chudo Zabytoye chudo
Animation, Family, Adventure 2022, Russia
Koshchey: Nachalo 6.4
Koshchey: Nachalo Koshchey. Nachalo
Animation, Adventure, Family 2021, Russia
MULT v kino. Vypusk # 80 3.6
MULT v kino. Vypusk # 80 MULT v kino. Vypusk # 80
Animation, Children's, Family 2018, Russia
MULT v kino. Vypusk # 81
MULT v kino. Vypusk # 81 MULT v kino. Vypusk # 81
Animation, Children's 2018, Russia
MULT v kino. Vypusk # 82
MULT v kino. Vypusk # 82 MULT v kino. Vypusk # 82
Animation, Children's, Family 2018, Russia
Fiksiki: Bolshoy sekret 6.3
Fiksiki: Bolshoy sekret Fiksiki: Bolshoy sekret
Animation, Children's, Family, Adventure 2017, Russia
Skazochnyj patrul
Skazochnyj patrul
Children's, Fantasy 2016, Russia
Fiksiki
Fiksiki
Children's, Adventure 2010, Russia
Voyna mirov 5.8
Voyna mirov
Children's, Animation 2007, Russia
Smeshariki
Smeshariki
Family, Comedy 2004, Russia
