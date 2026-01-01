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Poster of Day Stars
7.4
Kinoafisha Films Day Stars
7.4

Day Stars

, 1966
Dnevnye zvyozdy
USSR / Drama, Biography / 18+
Poster of Day Stars
7.4

Cast

Alla Demidova
Alla Demidova
Olga Bergoltts
Andrey Popov
Andrey Popov
otets Olgi
Konstantin Baranov
Tatyana Lennikova
Maty
Aleksandra Malysheva
Olya v detstve
Yelena Borisova
Musya - sestra
Ivan Ufimtsev
Sluzhitel zooparka
Anatoly Ignatyev
Ubiytsa
Viktor Demidovskiy
Yuri Leonidov
Yuri Leonidov
Director Igor Talankin
Writer Olga Berggolts, Igor Talankin
Composer Alfred Schnittke
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1966
World premiere 8 February 1966
Release date
8 February 1966 Russia
Production Mosfilm
Also known as
Dnevnye zvyozdy, Day Stars, Étoiles de jour, Tagessterne, The Stars of the Day, Дневные звёзды, Daily Stars

Film rating

7.4
Rate 11 votes
7.3 IMDb
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