Cast
Valeri Malyshev
Lt. Panov
Viktor Filippov
Vassili Egorov
Sergei Pozharsky
Lt. Youri Golovin
Stanislav Simonov
Pirogov
Cast and Crew
Director
Lev Mirsky
Writer
Sergei Smirnov, Vadim Trunin
Composer
Leonid Afanasyev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
1968
World premiere
12 May 1969
Release date
|12 May 1969
|Russia
|
|
|12 June 1970
|Germany
|
|
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Eto bylo v razvedke, C'était dans l'intelligence, Es geschah in der Aufklärung, It Was an Intelligence Mission, Zwiadowca, Это было в разведке