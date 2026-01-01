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Poster of Eto bylo v razvedke
6.8
Kinoafisha Films Eto bylo v razvedke
6.8

Eto bylo v razvedke

, 1968
Eto bylo v razvedke
USSR / War / 18+
Poster of Eto bylo v razvedke
6.8

Cast

Viktor Zhukov
Vassia Kolosov
Valeri Malyshev
Lt. Panov
Vladimir Grammatikov
Vladimir Grammatikov
Marfutenko
Viktor Filippov
Vassili Egorov
Natalya Velichko
Olya
Sergei Pozharsky
Lt. Youri Golovin
Viktor Shakhov
Brusnikin
Shavkat Gaziyev
Berdiev
Leonid Reutov
Rakhimov
Stanislav Simonov
Pirogov
Director Lev Mirsky
Writer Sergei Smirnov, Vadim Trunin
Composer Leonid Afanasyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1968
World premiere 12 May 1969
Release date
12 May 1969 Russia
12 June 1970 Germany
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Eto bylo v razvedke, C'était dans l'intelligence, Es geschah in der Aufklärung, It Was an Intelligence Mission, Zwiadowca, Это было в разведке

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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