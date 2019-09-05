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Poster of The Personal History of David Copperfield
6.6
The Personal History of David Copperfield - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Personal History of David Copperfield
6.6

The Personal History of David Copperfield

, 2019
The Personal History of David Copperfield
Great Britain / Drama, Adventure / 18+
Trailers
Poster of The Personal History of David Copperfield
6.6
The Personal History of David Copperfield - Dubbed trailer
The Personal History of David Copperfield  Dubbed trailer

Cast

Dev Patel
Dev Patel
David Copperfield
Ben Whishaw
Ben Whishaw
Hugh Laurie
Hugh Laurie
Mr Dick
Tilda Swinton
Tilda Swinton
Betsey Trotwood
Aneurin Barnard
Aneurin Barnard
Steerforth
Peter Capaldi
Peter Capaldi
Mr Micawber
Fisayo Akinade
Markham
Nikki Amuka-Bird
Nikki Amuka-Bird
Mrs. Steerforth
Albie Atkinson
Mealy Potatoes
Tuwaine Barrett
Referee Boy
Nigel Betts
Creditor
Director Armando Iannucci
Writer Simon Blackwell, Charles Dickens, Armando Iannucci
Composer Christopher Willis
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2019
Online premiere 7 November 2019
World premiere 5 September 2019
Release date
2 July 2020 Australia PG
7 November 2019 Denmark
18 September 2020 Estonia MS12
18 September 2020 Finland K-12
24 January 2020 France
24 September 2020 Germany 6
24 January 2020 Great Britain 15
16 July 2020 Greece Κ
24 January 2020 Ireland PG
16 October 2020 Italy
18 September 2020 Lithuania N-7
17 September 2020 Portugal M/12
17 September 2020 Singapore PG
1 December 2020 Spain 7
25 September 2020 Sweden 11
30 October 2020 Taiwan 普遍級
8 October 2020 Ukraine
MPAA PG
Budget $15,600,000
Worldwide Gross $14,399,270
Production FilmNation Entertainment, Film4, Wishmore
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Film rating

6.6
Rate 13 votes
6.4 IMDb

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The Personal History of David Copperfield - Dubbed trailer
The Personal History of David Copperfield Dubbed trailer
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