Kinoafisha Films Mrs. Harris Goes to Paris

Mrs. Harris Goes to Paris

Mrs Harris Goes to Paris 18+
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2022
Online premiere 1 March 2023
World premiere 27 April 2022
Release date
2 February 2026 Russia
27 October 2022 Australia
10 November 2022 Austria
6 October 2022 Brazil
15 June 2022 Canada
6 October 2022 Czechia
10 October 2022 Denmark
7 October 2022 Estonia -
7 October 2022 Finland
27 April 2022 France
5 May 2022 Germany
29 April 2022 Great Britain
6 October 2022 Greece K
6 October 2022 Hungary 12
30 September 2022 Ireland PG
18 November 2022 Japan
21 October 2022 Latvia N12
7 October 2022 Lithuania
3 November 2022 Mexico
20 October 2022 Netherlands
7 October 2022 Poland
10 November 2022 Portugal
30 September 2022 Romania
20 October 2022 Singapore PG
6 October 2022 Slovakia 12
2 November 2022 South Korea
30 December 2022 Spain
14 October 2022 Sweden Btl
20 October 2022 Ukraine
MPAA PG
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $31,179,316
Production eOne Features, Superbe Films, Moonriver
Also known as
Mrs. Harris Goes to Paris, La señora Harris va a París, Mrs. Harris und ein Kleid von Dior, Une robe pour Mrs Harris, La Sra. Harris va a París, Bayan Harris Paris'e Gidiyor, Dna. Harris cucerește Parisul, El Viaje A Paris De La Señora Harris, El viaje a París de la señora Harris, Gospođa Haris ide u Pariz, Gospođa Harris ide u Pariz, Gveret Harris Nosa'at Le'Paris, Herisas kundze dodas uz Parīzi, La signora Harris va a Parigi, Mrs. Harris Párizsba megy, Mrs.Harris Goes to Paris, Paní Harrisová jede do Paříže, Paryż pani Harris, Ponia Haris vyksta į Paryžių, Pr Harris läheb Pariisi, Rouva Harris lähtee Pariisiin, Sra. Harris Vai a Paris, Um Sonho em Paris, Une robe pour Mrs. Harris, Η κυρία Χάρις πάει στο Παρίσι, Від мрії до сукні Діор, Миссис Харрис едет в Париж, Місіс Гарріс їде у Париж, 미시즈 해리스 고즈 투 파리, ミセス・ハリス、パリへ行く, 哈里斯夫人去巴黎, 哈里斯夫人闯巴黎
Director
Anthony Fabian
Cast
Jason Isaacs
Jason Isaacs
Lesley Manville
Lesley Manville
Anna Chancellor
Anna Chancellor
Lucas Bravo
Lucas Bravo
Rose Williams
Rose Williams
