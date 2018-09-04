Menu
Poster of Vox Lux
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 5.9
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Vox Lux

Vox Lux

Vox Lux 18+
Напомним о выходе в прокат
Vox Lux - trailer in russian
Vox Lux  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 54 minutes
Production year 2019
Online premiere 5 March 2019
World premiere 4 September 2018
Release date
7 March 2019 Russia Пионер 12+
28 March 2019 Brazil
24 January 2019 Denmark
25 July 2019 Germany
3 May 2019 Great Britain
21 March 2019 Greece
18 April 2019 Netherlands
26 April 2019 Poland
18 January 2019 Sweden
27 September 2019 Turkey
21 December 2018 USA
MPAA R
Budget $11,000,000
Worldwide Gross $1,444,547
Production Bold Films, Killer Films, Andrew Lauren Productions
Also known as
Vox Lux, Vox Lux: el precio de la fama, Вокс Люкс, Vox Lux: A Twenty-First Century Portrait, Vox Lux: O Preço da Fama, ポップスター, 逆光天后
Director
Brady Corbet
Cast
Natalie Portman
Jennifer Jason Leigh
Jude Law
Jennifer Ehle
Stacy Martin
Cast and Crew
Film rating

6.0
Rate 14 votes
5.9 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

akshinidze 28 March 2019, 11:44
Что можно сказать о «VoxLux» кроме того, что он странный?

Это фильм-манифест про то, что «шоу должно продолжаться».
Фильм о том, что терроризм… Read more…
Quotes
Young Celeste That's what I love about pop music. I don't want people to have to think too hard. I just want them to feel good.
Film Trailers All trailers
Vox Lux - trailer in russian
Vox Lux Trailer in russian
Vox Lux - trailer
Vox Lux Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Vox Lux
Stills
