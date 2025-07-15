Menu
The Naked Gun 16+
Synopsis

Only one man has the particular set of skills... to lead Police Squad and save the world: Lt. Frank Drebin Jr.

The Naked Gun - trailer
The Naked Gun  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2025
Online premiere 1 September 2025
World premiere 15 July 2025
Release date
7 August 2025 Russia 16+
31 July 2025 Argentina +13
21 August 2025 Australia
30 July 2025 Belgium
14 August 2025 Brazil
1 August 2025 Bulgaria
14 August 2025 Chile 14
31 July 2025 Colombia
31 July 2025 Croatia
7 August 2025 Czechia
14 August 2025 Dominican Republic
1 August 2025 Estonia
1 August 2025 Finland
16 July 2025 France
31 July 2025 Georgia R
17 July 2025 Germany
1 August 2025 Great Britain 15
31 July 2025 Greece K12
14 August 2025 Guatemala
31 July 2025 Hong Kong
7 August 2025 Hungary 16
31 July 2025 Iceland Unrated
1 August 2025 India A
30 July 2025 Indonesia
1 August 2025 Ireland 15A
31 July 2025 Israel
30 July 2025 Italy
31 July 2025 Kazakhstan 18+
31 July 2025 Kyrgyzstan 16+
1 August 2025 Latvia
1 August 2025 Lithuania N
31 July 2025 Macao C
31 July 2025 Malaysia
31 July 2025 Mexico
31 July 2025 Moldova AP 12
7 August 2025 Montenegro o.A.
31 July 2025 Netherlands 12
1 August 2025 Pakistan
31 July 2025 Peru
13 August 2025 Philippines
1 August 2025 Poland
31 July 2025 Portugal
31 July 2025 Puerto Rico PG-13
31 July 2025 Qatar
1 August 2025 Romania
7 August 2025 Serbia o.A.
7 August 2025 Singapore
14 August 2025 Slovakia 12
1 August 2025 South Africa
1 August 2025 Spain
1 August 2025 Sweden 11
31 July 2025 Switzerland
22 August 2025 Taiwan, Province of China
31 July 2025 Thailand
1 August 2025 Turkey
31 July 2025 UAE 18TC
15 July 2025 USA
7 August 2025 Ukraine
31 July 2025 Uzbekistan
1 August 2025 Viet Nam
Budget $42,000,000
Worldwide Gross $101,047,396
Production Paramount Pictures, Domain Entertainment (II), Fuzzy Door Productions
Also known as
The Naked Gun, ¿Y dónde está el policía?, Die nackte Kanone, Голый пистолет, ¿Y dónde esta el policía?, Agárralo como puedas, Goli pištolj, Y a-t-il un flic pour sauver le monde ?, ¿Y dondé está el policía?, Bláznivá střela, Çılpaq Silah, Çıplak Silah, Corra que a Polícia Vem Aí!, Csupasz pisztoly, Gola pištola, Ha'Ekdakh Met Mi'Tzkhock, Họng Súng Vô Hình, L'agent fait la farce, Mies ja alaston ase, Naga broń, Nuogas ginklas, Palja relvaga, The Naked Gun: Aonde É Que Para a Polícia?!, Una pallottola spuntata, Y a-t-il un flic pour sauver le monde?, Yalang'och qurol, Τρελές σφαίρες, Голи пиштољ, Голий пістолет, Голо оръжие, 神探零零甩, 脫線神探
Director
Akiva Schaffer
Cast
Liam Neeson
Liam Neeson
Pamela Anderson
Pamela Anderson
Paul Walter Hauser
Paul Walter Hauser
Liza Koshy
Liza Koshy
Kevin Durand
Kevin Durand
Cast and Crew
Similar films for The Naked Gun
The Naked Gun: From the Files of Police Squad! 7.7
The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
Popstar: Never Stop Never Stopping 6.7
Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
The Watch 6.1
The Watch (2012)
Hot Rod 7.2
Hot Rod (2007)
Chip 'n Dale: Rescue Rangers 6.7
Chip 'n Dale: Rescue Rangers (2022)
Made in Italy 6.4
Made in Italy (2020)
Ted 2 6.0
Ted 2 (2015)
Anchorman 2: The Legend Continues 6.3
Anchorman 2: The Legend Continues (2014)
A Million Ways to Die in the West 6.2
A Million Ways to Die in the West (2014)
Breakfast on Pluto 7.1
Breakfast on Pluto (2005)
Satisfaction 5.0
Satisfaction (1988)
The Nut Job 5.8
The Nut Job (2013)
Film in Collections
All Parts of the Film ‘The Naked Gun’ All Parts of the Film ‘The Naked Gun’
Parody Comedies Parody Comedies
Parody Action Films Parody Action Films

Film rating

7.0
Rate 28 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1853 In the Comedy genre  449 In films of USA  1141
Showtimes Showtimes and Tickets
Chas Kino Bibirevo
21:00
Chas kino Sviblovo
21:00
All showtimes and tickets
Film Reviews
lisi4ka20 10 August 2025, 19:52
Ну а какие комедии вышли за последнее время? Посоветуйте, если есть таковые.
Леха 10 August 2025, 23:22
Да никаких. Комедии почти исчезли из кинопроката и переехали на стриминг.
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
The Naked Gun - trailer
The Naked Gun Trailer
The Naked Gun - teaser
The Naked Gun Teaser
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills

«The Naked Gun» now playing

Today 22 Tomorrow 23 Wed 24 Thu 25 Fri 26 Sat 27 Sun 28 Mon 29 Tue 30 Wed 1
Format
Group Screenings
Chas Kino Bibirevo
Bibirevo
2D
21:00
Chas kino Sviblovo
Sviblovo
2D
21:00
Sinema Star Erevan Plaza
Tulskaya
2D
21:50 from 550 ₽
All showtimes and tickets
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Pets on a Train
Pets on a Train
2025, France, Action, Animation, Comedy
Klyovny ulove
Klyovny ulove
2025, Russia, Comedy, Romantic
Altered
Altered
2025, Canada, Action, Sci-Fi
The Exit 8
The Exit 8
2025, Japan, Adventure, Horror, Detective
Down
Down
2025, Russia, Action, Romantic, Thriller
The Conjuring: Last Rites
The Conjuring: Last Rites
2025, USA, Horror
Doktor Dinozavrov
Doktor Dinozavrov
2025, Russia, Animation
Here
Here
2024, USA, Drama
The Red Book Ritual: Gates of Hell
The Red Book Ritual: Gates of Hell
2025, New Zealand / Paraguay, Horror
