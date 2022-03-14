Menu
Poster of Bodies, Bodies, Bodies
6.3 IMDb Rating: 6.2
Bodies, Bodies, Bodies

Bodies, Bodies, Bodies

Bodies Bodies Bodies 18+
Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2022
Online premiere 27 September 2022
World premiere 14 March 2022
Release date
6 October 2022 Argentina
15 September 2022 Australia
6 October 2022 Brazil
5 August 2022 Canada
6 October 2022 Colombia
8 September 2022 Denmark
16 September 2022 Finland
6 October 2022 Germany
2 September 2022 Great Britain
2 September 2022 Ireland 16
16 August 2022 Latvia N16
6 October 2022 Mexico
25 August 2022 Netherlands
9 September 2022 Norway
16 September 2022 Poland
2 September 2022 Sweden
19 August 2022 Taiwan
28 October 2022 Turkey
5 August 2022 USA R
15 September 2022 Ukraine 16+
MPAA R
Worldwide Gross $13,929,670
Production 2AM, A24
Also known as
Bodies Bodies Bodies, Muerte muerte muerte, Muerte, muerte, muerte, Тела, тела, тела, Corpos, Corpos, Corpos, Hádej, kdo je vrah, Játsszunk gyilkosost!, Jeu funeste, Katil Kim?, Kehad kehad kehad, Morte, Morte, Morte, Trò Chơi Bodies, Trupuri, trupuri, trupuri, Πρόσεξε τα νώτα σου, Тіло, тіло, тіло, Убийствена игра, 天黑請斃命
Director
Halina Reijn
Halina Reijn
Cast
Amandla Stenberg
Amandla Stenberg
Pete Davidson
Pete Davidson
Lee Pace
Lee Pace
Maria Bakalova
Maria Bakalova
Rachel Sennott
Rachel Sennott
Cast and Crew
Film rating

6.3
Rate 14 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
