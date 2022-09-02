Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Wonder
1 poster
Kinoafisha Films The Wonder

The Wonder

The Wonder 18+
Напомним о выходе в прокат
The Wonder - trailer
The Wonder  trailer
Country USA / Great Britain / Ireland
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2022
Online premiere 16 November 2022
World premiere 2 September 2022
Release date
3 November 2022 Australia
4 November 2022 Canada
6 November 2022 Germany
23 November 2022 Great Britain
4 November 2022 Ireland 15A
16 November 2022 Italy VM14
16 November 2022 Portugal M/16
16 November 2022 South Korea
MPAA R
Production Element Pictures, Element, Fís Éireann / Screen Ireland
Also known as
The Wonder, El prodigio, Чудо, A csoda, Čudo, Das Wunder, Ihme, Il prodigio, Minunea, Miraculeuse, Miraklet, Mucize, O Milagre, Osobliwość, Stebuklas, Диво, 더 원더, 禁食疑案, 聖なる証
Director
Sebastián Lelio
Sebastián Lelio
Cast
Florence Pugh
Florence Pugh
Ciarán Hinds
Ciarán Hinds
Niamh Algar
Niamh Algar
Tom Burke
Tom Burke
Toby Jones
Toby Jones
Cast and Crew
Similar films for The Wonder
Little Fish 6.9
Little Fish (2020)
Dreamland 5.7
Dreamland (2020)
Nine Days 7.0
Nine Days (2020)
Luce 6.6
Luce (2019)
The Nest 6.4
The Nest (2019)
Earthquake Bird 5.9
Earthquake Bird (2019)
Georgetown 6.1
Georgetown (2019)
A Fortunate Man 7.2
A Fortunate Man (2018)
The Vanishing 6.1
The Vanishing (2018)
Ophelia 6.6
Ophelia (2018)
The Kindergarten Teacher 6.6
The Kindergarten Teacher (2018)
Thoroughbreds 6.6
Thoroughbreds (2017)

Film rating

7.1
Rate 13 votes
6.6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
The Wonder - trailer
The Wonder Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more