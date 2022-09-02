The Wonder
The Wonder
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
USA / Great Britain / Ireland
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
2022
Online premiere
16 November 2022
World premiere
2 September 2022
Release date
|3 November 2022
|Australia
|
|
|4 November 2022
|Canada
|
|
|6 November 2022
|Germany
|
|
|23 November 2022
|Great Britain
|
|
|4 November 2022
|Ireland
|
|15A
|16 November 2022
|Italy
|
|VM14
|16 November 2022
|Portugal
|
|M/16
|16 November 2022
|South Korea
|
|
MPAA
R
Production
Element Pictures, Element, Fís Éireann / Screen Ireland
Also known as
The Wonder, El prodigio, Чудо, A csoda, Čudo, Das Wunder, Ihme, Il prodigio, Minunea, Miraculeuse, Miraklet, Mucize, O Milagre, Osobliwość, Stebuklas, Диво, 더 원더, 禁食疑案, 聖なる証