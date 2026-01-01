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Poster of How the Steel Was Tempered
6.4
Kinoafisha Films How the Steel Was Tempered
6.4

How the Steel Was Tempered

, 1942
Kak zakalyalas stal
USSR / Drama / 18+
Poster of How the Steel Was Tempered
6.4

Cast

Viktor Perest-Petrenko
Pavel Korchagin
Daniil Sagal
Fyodor Zhukhrai - matros
Alexandr Chvylja
Alexandr Chvylja
Dolinnik
Boris Runge
Seryozhka Bruzzhak
Irina Fedotova
Tonya
Nikolai Bubnov
Artyom Korchagin
Vladimir Balashov
Viktor Leshchinskiy
Wladyslaw Krasnowiecki
Nemetskiy mayor
Anton Dunaysky
Petlyurovets-perevodchik
Elena Anufrieva
maty Korchagina
Director Mark Donskoy
Writer Mark Donskoy, Nikolai Ostrovsky
Composer Lev Shvarts
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1942
World premiere 28 September 1942
Release date
28 September 1942 Russia 12+
17 September 1948 Czechoslovakia
28 September 1942 Kazakhstan
28 September 1942 USSR
28 September 1942 Ukraine
Production Ashkabad Studio, Kievskaya Kinostudiya (Kiev Film Studio)
Also known as
Kak zakalyalas stal, Ako sa kalila oceľ, Az acélt megedzik, Etsi dethike t' atsali, Heroes Are Made, How the Steel Was Tempered, Jak hartowała się stal, Jak se kalila ocel, Kako se kalio čelik, Ukraina i lågor, Как закалялась сталь, Как се закаляваше стоманата, Як гартувалася криця

Film rating

6.4
Rate 10 votes
6.6 IMDb
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