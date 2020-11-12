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Kinoafisha Films BezIMYannyy

BezIMYannyy

, 2018
Russia / Comedy, Family / 18+

Cast

Kamil Larin
Kamil Larin
Inga Strelkova-Oboldina
Inga Strelkova-Oboldina
Alexey Buldakov
Alexey Buldakov
Anna Ukolova
Anna Ukolova
Roza Khayrullina
Roza Khayrullina
Director Vladimir Bolgov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Production year 2018

Film rating

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Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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