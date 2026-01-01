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Poster of V odno prekrasnoye detstvo
5.1
Kinoafisha Films V odno prekrasnoye detstvo
5.1

V odno prekrasnoye detstvo

, 1979
V odno prekrasnoye detstvo
USSR / Comedy, Family, Drama / 18+
Poster of V odno prekrasnoye detstvo
5.1

Cast

Vladimir Gibenko
Petya
Liliana Alyoshnikova
mama Peti
Andrei Yurenyov
Andrei Yurenyov
Shurik - papa Peti
Leonid Yarmolnik
Leonid Yarmolnik
papa Peti
Natalya Rychagova
mama Peti
Nikolai Skorobogatov
dedushka Petya
Pyotr Merkuryev
Anatoliy Durov (Tolik)
Igor Yasulovich
Igor Yasulovich
Fokisnik
Dmitri Lipsits
Petya -vnuk
Leonid Shvachkin
Fakir
Director Yakov Segel
Writer Yakov Segel
Composer Vladimir Dashkevich
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 12 minutes
Production year 1979
World premiere 1 July 1979
Release date
1 July 1979 Russia 12+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
V odno prekrasnoye detstvo, During a Beautiful Childhood, Piękne dzieciństwo, В одно прекрасное детство

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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