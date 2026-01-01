Cast
Liliana Alyoshnikova
Liviya
Aleksandr Palees
Aleksandr Pushkin
Valeri Kozinets
mashinist metropoezda
Valeri Kozinets
mashinist metropoezda
Cast and Crew
Director
Yakov Segel
Writer
Anatoli Grebnev, Yakov Segel
Composer
Mikael Tariverdiev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 20 minutes
Production year
1967
World premiere
21 October 1968
Release date
|21 October 1968
|Russia
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|0+
|21 October 1968
|USSR
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Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Razbudite Mukhina, Разбудите Мухина, Розбудіть Мухіна!, Réveillez Moukhine