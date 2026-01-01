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Poster of Wake up Mukhin
6.8
Kinoafisha Films Wake up Mukhin
6.8

Wake up Mukhin

, 1967
Wake up Mukhin
USSR / Comedy, Drama, Fantasy / 18+
Poster of Wake up Mukhin
6.8

Cast

Sergey Shakurov
Sergey Shakurov
Aleksandr Mukhin
Liliana Alyoshnikova
Liviya
Aleksandr Palees
Aleksandr Pushkin
Nikolay Rybnikov
Nikolay Rybnikov
inkvizitor
Valeri Kozinets
mashinist metropoezda
Valeri Kozinets
mashinist metropoezda
Nikolay Sergeev
Nikolay Sergeev
Galilei
Nikolay Sergeev
Nikolay Sergeev
Galilei
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
monakh-prpopytsa
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
monakh-prpopytsa
Ivan Ryzhov
Ivan Ryzhov
monakh-prpopytsa
Yury Chekulayev
Klavdiy
Director Yakov Segel
Writer Anatoli Grebnev, Yakov Segel
Composer Mikael Tariverdiev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 1967
World premiere 21 October 1968
Release date
21 October 1968 Russia 0+
21 October 1968 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Razbudite Mukhina, Разбудите Мухина, Розбудіть Мухіна!, Réveillez Moukhine

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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