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Poster of Mozart and the Whale
6.8
Kinoafisha Films Mozart and the Whale
6.8

Mozart and the Whale

, 2005
Mozart and the Whale
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Mozart and the Whale
6.8

Synopsis

A love story between two savants with Asperger's syndrome, a kind of autism, whose conditions sabotage their budding relationship.

Cast

Josh Hartnett
Josh Hartnett
Donald Morton
Radha Mitchell
Radha Mitchell
Isabelle Sorenson
Gary Cole
Gary Cole
Wallace
Sheila Kelley
Janice
Erica Leerhsen
Bronwin
John Carroll Lynch
John Carroll Lynch
Gregory
Nate Mooney
Roger
Rusty Schwimmer
Gracie
Robert Wisdom
Robert Wisdom
Blume
Allen Evangelista
Skeets
Director Petter Næss
Writer Ron Bass
Composer Deborah Lurie
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2005
World premiere 10 September 2005
Release date
10 September 2005 USA
MPAA PG-13
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $84,447
Production Big City Pictures, Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG II, Millennium Films
Also known as
Mozart and the Whale, Crazy in Love, Mozart y la ballena, Crazy in love (Bojos d'amor), Hóbortos szerelem, Locos de amor, Loucos de Amor, Loucos e Apaixonados, Mocarts un valis, Mojjaleuteuwa golae, Mozart & the Whale, Mozart et la baleine, Mozart i kit, Mozart und der wal, Mozart ve balina, O Mozart kai i falaina, Sekaisin rakkaudesta, Te iubesc la nebunie, Zaklęte serca, Zamilovani blazni, Ο Μότσαρτ και η φάλαινα, Без ума от любви, Лудо влюбени, Моцарт и китът, Моцарт і Кит, モーツァルトとクジラ, 莫札特與鯨魚：真愛相依, Crazy in Love (Locos de amor)

Film rating

6.8
Rate 10 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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