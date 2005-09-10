ProductionBig City Pictures, Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG II, Millennium Films
Also known as
Mozart and the Whale, Crazy in Love, Mozart y la ballena, Crazy in love (Bojos d'amor), Hóbortos szerelem, Locos de amor, Loucos de Amor, Loucos e Apaixonados, Mocarts un valis, Mojjaleuteuwa golae, Mozart & the Whale, Mozart et la baleine, Mozart i kit, Mozart und der wal, Mozart ve balina, O Mozart kai i falaina, Sekaisin rakkaudesta, Te iubesc la nebunie, Zaklęte serca, Zamilovani blazni, Ο Μότσαρτ και η φάλαινα, Без ума от любви, Лудо влюбени, Моцарт и китът, Моцарт і Кит, モーツァルトとクジラ, 莫札特與鯨魚：真愛相依, Crazy in Love (Locos de amor)